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Упражнения по гимнастике, которые помогут вам эффективно прокачать нижнюю часть спины

Простое руководство по гимнастике для нижней части спины

4:02
Спорт

Хотя вероятных причин болей в пояснице много, от плохой осанки до малоподвижного образа жизни, решение может быть не таким сложным, как вы думаете. Оно также не предполагает увольнения с работы, на которой вы часами сидите.

Простое руководство по гимнастике для нижней части спины
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Гимнастика нижней части спины, форма упражнений, в которых используется вес вашего тела для наращивания силы, может быть решением, которое вы искали. Здесь мы упростили этот подход, превратив его в руководство для начинающих.

Любые упражнения с отягощением, которые задействуют мышцы нижней части спины, можно считать гимнастикой для нижней части спины. Некоторые эффективные упражнения для нижней части спины без оборудования включают:

1. Коленная планка.

  • Встаньте на четвереньки.
  • Поставьте колени на пол.
  • Втяните пупок
  • Выровняйте голову по отношению к позвоночнику в ровную линию.
  • Удерживайте это положение, не позволяя нижней части спины прогибаться.
  • Дышите ровно и удерживайте это положение как можно дольше без ущерба для формы.
  • Повторите этот процесс примерно для 3 — 5 подходов.

2. Супермен.

  • Лягте на живот. Вытяните руки перед собой, держа ноги прямыми позади.
  • Разведите руки и ноги так, чтобы они были на ширине плеч и бедер соответственно.
  • Медленно отрывайте руки и ноги от земли одновременно. Помните, что при подъеме используются мышцы спины и ягодичных мышц, а не шеи.
  • Попробуйте оторвать бедра и грудь от земли, оставив соприкасаться с землей только живот и область таза. Удерживайте это положение, имитируя позу Супермена в полете.
  • Медленно опустите руки и ноги обратно в исходное положение.
  • Повторите упражнение рекомендуемое количество раз, обычно 3 подхода по 10 — 15 повторений.

3. Bird Dog.

  • Встаньте на четвереньки, упритесь руками и коленями в землю на ширине плеч.
  • Задействуйте основные мышцы и держите спину прямо.
  • Медленно заведите левую ногу за спину, одновременно поднимая правую руку вперед, пока они обе не станут параллельны земле.
  • Задержитесь в этом положении на несколько секунд, сосредоточившись на поддержании устойчивости и равновесия вашего тела.
  • Медленно опустите руку и ногу обратно в исходное положение.
  • Повторите с противоположной стороны (правой ногой и левой рукой).
  • Продолжайте чередовать стороны рекомендуемое количество раз, обычно 3 подхода по 10 — 15 повторений.

4. Мостики для ягодичных мышц.

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол на ширине плеч.
  • Задействуйте основные мышцы, чтобы поддерживать нейтральное положение позвоночника.
  • Напрягите пятки и ягодичные мышцы, чтобы оторвать бедра от земли, пока не образуется прямая линия от колен до плеч.
  • Задержитесь в этом положении на несколько секунд, сосредоточившись на сокращении ягодичных мышц и подколенных сухожилий.
  • Медленно опустите бедра обратно в исходное положение.
  • Повторите рекомендуемое количество раз, обычно 3 подхода по 10 — 15 повторений.

5. Перевернутые снежные ангелы.

  • Лягте на живот. Вытяните руки перед собой, а ноги держите прямо за собой.
  • Расположите ладони вниз.
  • Медленно оторвите руки и ноги от земли, аналогично исходному положению в упражнении "Супермен".
  • Не отрывая рук и ног от земли, медленно разведите руки в стороны.
  • Верните руки в исходное положение.
  • Повторите обратное движение "Снежный ангел" рекомендуемое количество раз, обычно 3 подхода по 10 — 15 повторений.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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