Упражнения по гимнастике, которые помогут вам эффективно прокачать нижнюю часть спины

Простое руководство по гимнастике для нижней части спины

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Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Гимнастика нижней части спины, форма упражнений, в которых используется вес вашего тела для наращивания силы, может быть решением, которое вы искали. Здесь мы упростили этот подход, превратив его в руководство для начинающих.

Любые упражнения с отягощением, которые задействуют мышцы нижней части спины, можно считать гимнастикой для нижней части спины. Некоторые эффективные упражнения для нижней части спины без оборудования включают:

1. Коленная планка.

Встаньте на четвереньки.

Поставьте колени на пол.

Втяните пупок

Выровняйте голову по отношению к позвоночнику в ровную линию.

Удерживайте это положение, не позволяя нижней части спины прогибаться.

Дышите ровно и удерживайте это положение как можно дольше без ущерба для формы.

Повторите этот процесс примерно для 3 — 5 подходов.

2. Супермен.

Лягте на живот. Вытяните руки перед собой, держа ноги прямыми позади.

Разведите руки и ноги так, чтобы они были на ширине плеч и бедер соответственно.

Медленно отрывайте руки и ноги от земли одновременно. Помните, что при подъеме используются мышцы спины и ягодичных мышц, а не шеи.

Попробуйте оторвать бедра и грудь от земли, оставив соприкасаться с землей только живот и область таза. Удерживайте это положение, имитируя позу Супермена в полете.

Медленно опустите руки и ноги обратно в исходное положение.

Повторите упражнение рекомендуемое количество раз, обычно 3 подхода по 10 — 15 повторений.

3. Bird Dog.

Встаньте на четвереньки, упритесь руками и коленями в землю на ширине плеч.

Задействуйте основные мышцы и держите спину прямо.

Медленно заведите левую ногу за спину, одновременно поднимая правую руку вперед, пока они обе не станут параллельны земле.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд, сосредоточившись на поддержании устойчивости и равновесия вашего тела.

Медленно опустите руку и ногу обратно в исходное положение.

Повторите с противоположной стороны (правой ногой и левой рукой).

Продолжайте чередовать стороны рекомендуемое количество раз, обычно 3 подхода по 10 — 15 повторений.

4. Мостики для ягодичных мышц.

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол на ширине плеч.

Задействуйте основные мышцы, чтобы поддерживать нейтральное положение позвоночника.

Напрягите пятки и ягодичные мышцы, чтобы оторвать бедра от земли, пока не образуется прямая линия от колен до плеч.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд, сосредоточившись на сокращении ягодичных мышц и подколенных сухожилий.

Медленно опустите бедра обратно в исходное положение.

Повторите рекомендуемое количество раз, обычно 3 подхода по 10 — 15 повторений.

5. Перевернутые снежные ангелы.

Лягте на живот. Вытяните руки перед собой, а ноги держите прямо за собой.

Расположите ладони вниз.

Медленно оторвите руки и ноги от земли, аналогично исходному положению в упражнении "Супермен".

Не отрывая рук и ног от земли, медленно разведите руки в стороны.

Верните руки в исходное положение.

Повторите обратное движение "Снежный ангел" рекомендуемое количество раз, обычно 3 подхода по 10 — 15 повторений.