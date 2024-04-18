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Большой призовой фонд и необычные правила ожидаются в новом сезоне Медиалиги

Стало известно, как пройдет пятый сезон Медиалиги

1:37
Спорт

Медийная футбольная лига — уникальный проект в российском и мировом спорте. За два года он приобрёл популярность, десятки крупных спонсоров и сотни медийных кейсов. 19 апреля — начало пятого сезона Медиалиги, который сильно будет отличаться от предыдущих.

Стало известно, как пройдет пятый сезон Медиалиги
Фото: Елена Галабаева

Например, в этом сезоне лига будет более расширенной. В ней примут участие 20 команд.

В новом сезоне конкуренцию старичкам лиги планируют составить яркие новички. Например, "СКА-Ростов" — новичок, которого взяли в лигу без отбора за счёт огромной популярности владельца клуба Василия Вакуленко. Уже подписали нескольких медиафутболистов — Комиса, Макея, Кашая и Рената Васиченко.

Также в пятом сезоне будет соревноваться: "Родина Медиа", "Титан", Fight Nights, "Рома", 2DROTS, ФК "10", FC BUS, ФК "Деньги", Lotus и другие.

Групповой этап состоится в необычном формате. Сначала команды сыграют друг с другом внутри групп, а потом проведут несколько туров с представителями других групп.

"Для нас зелёный прямоугольник — это сцена. И на ней футболисты — актёры в хорошем смысле. Кто-то делает свою работу хорошо посредством футбольного мастерства, а кто-то — благодаря творческому талант", — цитирует "Чемпионат" президента Медиалиги Николая Осипова.

Кстати, в соцсетях Медиалиги уже было опубликовано расписание матчей 1-го тура пятого сезона.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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