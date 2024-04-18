В футбольном клубе "Монако" сказали, что сроки восстановления после травмы Головина будут известны 19 апреля

Пресс-служба футбольного клуба "Монако" подтвердили, что российский футболист Александр Головин получил травму. О том, как долго будет длиться его восстановление, станет известно 19 апреля.
Напомним, что французская газета L'Equipe ранее написала о том, что Головин из-за полученной травмы лодыжки будет вынужден пропустить остаток сезона. Согласно источникам издания, спортсмену нужно будет 5 недель, чтобы восстановиться.
В "Монако" сказали, что они подтверждают травму голеностопа Головина. Медицинская информация будет предоставлена на пресс-конференции перед матчем завтра, 19 апреля.
Головину 27 лет. За этот сезон он забил 6 голов во время 25 прошедших матчей французского чемпионата. На сегодняшний день "Монако" занимает третье место в таблице турнира.