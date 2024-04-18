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В футбольном клубе "Монако" сказали, что сроки восстановления после травмы Головина будут известны 19 апреля

В "Монако" подтвердили травму российского футболиста Головина

0:56
Спорт

Пресс-служба футбольного клуба "Монако" подтвердили, что российский футболист Александр Головин получил травму. О том, как долго будет длиться его восстановление, станет известно 19 апреля.

В "Монако" подтвердили травму российского футболиста Головина
Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним, что французская газета L'Equipe ранее написала о том, что Головин из-за полученной травмы лодыжки будет вынужден пропустить остаток сезона. Согласно источникам издания, спортсмену нужно будет 5 недель, чтобы восстановиться.

В "Монако" сказали, что они подтверждают травму голеностопа Головина. Медицинская информация будет предоставлена на пресс-конференции перед матчем завтра, 19 апреля.

Головину 27 лет. За этот сезон он забил 6 голов во время 25 прошедших матчей французского чемпионата. На сегодняшний день "Монако" занимает третье место в таблице турнира.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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