В мае Казань в десятый раз станет всероссийской столицей бега

В мае в десятый раз состоится крупнейший в России Казанский марафон

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11 и 12 мая в Казани пройдет 10-й юбилейный Ак Барс Банк Казанский марафон. В мероприятии примут участие 30 тысяч спортсменов и около 15 тысяч зрителей, что поможет ему подтвердить статус крупнейшего регионального марафона в стране. Атлеты из 13 стран планируют принять участие в соревновании: России, Казахстана, Беларуси, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Румынии, ОАЭ, Вануату, Венгрии, Швеции и Бельгии.

Фото: commons.wikimedia.org by Дилия С is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Директор Ак Барс Банк Казанского марафона Вадим Янгиров отметил, что событие имеет большое значение для имиджа Республики Татарстан в стране и мире. Однако их главная цель — продолжение реальных изменений в жизни людей, популяризация спорта и здорового образа жизни, привлекая еще больше людей к занятиям физкультурой и спортом, развивая марафонскую культуру в стране.

Для участников забега будут доступны марафонская (42,2 км) и полумарафонская (21,1 км) дистанции, старты на 10 и 3 км. Также 10 мая состоится массовый детский марафон — TIMERKIDS, а еще пройдут единственные в стране соревнования для малышей, которые пока только ползают — TIMERBABY. Победителей ждут призы, а всех участников мероприятия — концерт с участием звёзд эстрады.

Ак Барс Банк Казанский марафон 2023