Владимир Леонов рассказал, что в Играх БРИКС примут участие лидеры сборных России

В Играх БРИКС будут принимать участие лидеры российских сборных

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Владимир Леонов, который занимает пост министра спорта в Татарстане, сообщил, что участвовать в Играх БРИКС в столице республики будут сильнейшие игроки российской сборной.

Фото: minsport.tatarstan.ru by Официальный сайт министерства спорта республики Татарстан is licensed under public domain

Леоном рассказал, что изначально было оговорено, что от сборной РФ прибудут лучшие спортсмены. Почти во всех соревнованиях, которые числятся в программе, будут соревноваться первые номера сборной страны.

Министр поделился, что на Играх БРИКС ожидают и сильнейших зарубежных сборных. Леонов сказал, что такое желание есть, посоревноваться с сильнейшими, но так как впереди Олимпиада, может такого и не случиться.

Напомним вам, что Игры БРИКС будут проходить с 12 по 23 июня в городе Казань.