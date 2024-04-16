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Владимир Леонов рассказал, что в Играх БРИКС примут участие лидеры сборных России

В Играх БРИКС будут принимать участие лидеры российских сборных

0:49
Спорт

Владимир Леонов, который занимает пост министра спорта в Татарстане, сообщил, что участвовать в Играх БРИКС в столице республики будут сильнейшие игроки российской сборной.

В Играх БРИКС будут принимать участие лидеры российских сборных
Фото: minsport.tatarstan.ru by Официальный сайт министерства спорта республики Татарстан is licensed under public domain

Леоном рассказал, что изначально было оговорено, что от сборной РФ прибудут лучшие спортсмены. Почти во всех соревнованиях, которые числятся в программе, будут соревноваться первые номера сборной страны.

Министр поделился, что на Играх БРИКС ожидают и сильнейших зарубежных сборных. Леонов сказал, что такое желание есть, посоревноваться с сильнейшими, но так как впереди Олимпиада, может такого и не случиться.

Напомним вам, что Игры БРИКС будут проходить с 12 по 23 июня в городе Казань.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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