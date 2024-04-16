Высокоинтенсивная тренировка на свежем воздухе, которая поможет вам быстро и эффективно сбросить лишний вес

Лучшая высокоинтенсивная тренировка на свежем воздухе

3:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

15 — 20-минутная высокоинтенсивная программа, заставит ваше сердце биться быстрее и создаст "правильный" цикл приливов энергии и коротких передышек, чтобы вы могли максимально использовать свою тренировку.

Фото: Wikipedia by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Разминка.

Выполняйте: 3 раунда по 30 секунд в каждом упражнении.

Джеб-Перекрестный удар.

Встаньте, расставив ноги в шахматном порядке на ширине плеч, левую перед правой. Слегка согните колени и поверните правую ногу вправо.

Держите руки в кулаках рядом с подбородком.

Держите правый кулак у подбородка и наносите удар левой. Двигайте ногами и бедрами, одновременно нанося удар левой рукой вперед ладонью к земле, затем нанесите первый удар назад в подбородок.

Выполните скрещивание правой рукой. Держа левый кулак у подбородка, ударьте правой рукой поперек и влево. Одновременно сделайте поворот на подушечке правой ноги и слегка поверните туловище вперед.

Вернуться к началу.

Звездный прыжок.

Слегка приседайте, сводя руки вместе и опуская их перед собой, около колен.

Взорвитесь прыжком, разведя ноги в стороны и вытянув руки вверх и в стороны друг от друга, как если бы каждая конечность была острием звезды.

Мягко приземлитесь и вернитесь в исходное положение.

Круг 1.

Выполняйте: 3 раунда по 30 секунд в каждом упражнении, отдыхая 15 секунд между упражнениями.

Медвежья доска.

Начните с положения на столе, расположив запястья ниже плеч, а колени ниже бедер.

Задействуйте мышцы пресса и поднимите колени на несколько см от земли. Держите спину ровно.

Держите бедра ровно, прикасаясь правой рукой к левому колену, двигаясь от плеч.

Приложите левую руку к правому колену и продолжайте чередовать.

Сидение у стены.

Встаньте спиной к дереву или стене, поставив ступни на расстоянии 60 — 70 см от стены и слегка согнув колени.

Опускайтесь так, чтобы ваши бедра были параллельны земле, а ноги располагались под углом 90 градусов, при этом колени располагались над лодыжками. Вытяните руки по бокам или положите их на бедра.

Оставайтесь в этом положении.

Круг 2.

Выполняйте: 3 раунда, отдыхая по 60 секунд между каждым.

Спринт на 100 метров.

Найдите два дерева или конечные точки, которые находятся примерно в 100 м друг от друга. Перебегайте от одного к другому как можно быстрее.

Планка.

Лягте на ровную поверхность животом вниз. Расположите ступни так, чтобы пальцы ног касались пола. Вытяните руки вперед, по бокам от плеч, ладонями вниз.

Жмите в высоком положении, задействуя мышцы кора. Убедитесь, что плечи находятся прямо над запястьями, и вы можете очертить прямую линию от головы до пяток.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд.

Планка-Тап.

Из положения планки, описанного выше, поднимите правую руку, чтобы коснуться левого плеча.

Опустите правую руку обратно и повторите, положив левую руку на правое плечо.

Продолжайте чередовать в течение 30 секунд, следя за тем, чтобы ваши бедра оставались ровными.

Время восстановления.

Делайте: 3 — 5 минут легкой ходьбы, после чего выполните трехминутную растяжку.