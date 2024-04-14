Врач дала несколько советов по приведению себя в форму к сезону купальников и шортов

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Врач Муртазина рассказала, что нужно делать, чтобы привести себя в форму к лету

2:14
Спорт

Врач-эндокринолог и диетолог Аделина Муртазина поделилась рекомендациями о том, как вернуться в форму к летнему сезону.

Врач Муртазина рассказала, что нужно делать, чтобы привести себя в форму к лету
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт советует питаться продуктами, богатыми питательными веществами, такими как фрукты, овощи, белки и здоровые жиры. Важно избегать употребления большого количества быстрых углеводов и трансжиров.

Муртазина также подчеркнула необходимость регулярных физических нагрузок и предложила заниматься спортом или физической активностью не менее 3-4 раз в неделю.

Она сообщила, что важно употреблять не менее 8 стаканов воды в день для поддержания гидратации организма и рекомендовала избегать употребления алкоголя и никотина. Чтобы организм мог восстановиться, необходимо спать не менее 7-8 часов в сутки, а также осуществлять методы релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения, пишет Газета.Ru.

Врач также упомянула о нескольких биологических добавках, которые могут помочь в достижении цели. L-карнитин, например, помогает увеличить работоспособность и физическую выносливость, а также способствует более быстрому восстановлению после тренировок. Источниками L-карнитина являются красное мясо, рыба, птица, молоко и творог.

Другая добавка, называемая таурин, также имеет свою ценность. Она помогает улучшить физическую выносливость, ускоряет восстановление после тренировок и способствует похудению.

"Таурином богаты морепродукты (моллюски, устрицы, крабы), свиное и говяжье мясо, субпродукты (печень, сердце, почки, легкие), молочные продукты. С растительной пищей аминокислоту не получить. По этой причине в рацион необходимо ежедневно включать животные продукты", — добавила Муртазина.

Холин и инозитол также играют важную роль в здоровье и функционировании клеток. Они способствуют энергетическому обмену и помогают восстанавливать поврежденные ткани. Полезные источники холина и инозитола включают яйца, мясо, рыбу, орехи и злаки.

Муртазина отмечает, что все эти вещества доступны в форме пищевых добавок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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