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Режим тренировок, благодаря которому актер Томас Эллис смог прийти в отличную форму для сериала "Люцифер"

Тренировки от Тома Эллиса. Как он готовился к роли в "Люцифере"?

2:00
Спорт

Программа тренировок Тома Эллиса разработана для того, чтобы помочь ему нарастить мышечную массу и поддерживать эстетичный внешний вид, уделяя особое внимание сложным движениям, изолирующим упражнениям и высокоинтенсивным интервальным тренировкам. Чтобы достичь хорошей формы, актер отдал предпочтение кардиотренировкам, а не высокоинтенсивным.

Тренировки от Тома Эллиса. Как он готовился к роли в "Люцифере"?
Фото: flickr.com by vagueonthehow from Tadcaster, York, England is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Программа тренировок Тома Эллиса.

План тренировок Тома Эллиса включает в себя два разных режима тренировок, которые направлены на другие группы мышц, которые меняются еженедельно, чтобы поддерживать интерес к занятиям и гарантировать, что ваши мышцы не застревают в колее.

Программа тренировок верхней части тела Тома Эллиса состоит из следующего:

  • Жим лежа.
  • Подтягивания.
  • Жим сидя над головой.
  • Боковой подъем троса.
  • Wall curl.

Эта мощная комбинация упражнений нацелена на группы мышц груди, спины, плеч и рук, помогая Тому Эллису достичь своего завидного телосложения.

Чтобы укрепить мышцы пресса и предплечья, упражнение "Подъемы колен со свисанием" — отличный способ задействовать мышцы пресса и предплечья для наращивания силы хвата.

Румынская становая тяга — еще одно эффективное упражнение, нацеленное на ягодичные мышцы и подколенные сухожилия, что делает ее отличным выбором для укрепления нижней части тела.

Том Эллис взял на себя обязательство заниматься спортом шесть дней в неделю, демонстрируя свою преданность своему физическому здоровью.

Его энергичная разминка состоит из 20-минутной пробежки, за которой следуют 5-минутные интервалы спринта / ходьбы продолжительностью 45 секунд / 15 секунд, чтобы разогнать кровь и подготовить мышцы к работе.

После напряженной тренировки Том Эллис остается спокойным и расслабленным, выполняя 10 — 15-минутные упражнения на растяжку в рамках своей программы восстановления сил.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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