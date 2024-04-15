Тренер рассказала, как укрепить мышцы спины одним упражнением

Тренер Евдокия Савочкина рассказала, чем полезна тяга штанги лёжа. Она отметила, что это упражнение подходит для тренировки мышц спины и плечевого пояса, так как предоставляет возможность выполнения изолированных упражнений.

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"Нагрузка на позвоночник снижается благодаря опоре на скамью, что делает эту технику безопасной для людей с травмами в этой области", — цитирует тренера портал "Чемпионат".

Выполняется тяга на горизонтальной скамье, на которую вам нужно лечь животом вниз. Не путайте это упражнение с жимом лёжа. Основное движение делается с помощью рук, и, по сути, оно похоже на сгибание во время жима.

Только нужно подтянуть штангу снизу вверх к животу, а для выполнения жима снаряд нужно, наоборот, поднять вверх от груди.

Это упражнение, по словам тренера, активирует широчайшую мышцу спины, ромбовидные и трапециевидную мышцы, заднюю дельту, большие и малые круглые мышцы, бицепс руки.