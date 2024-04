Тренер рассказала, как укрепить мышцы спины одним упражнением

Тренер Евдокия Савочкина рассказала, чем полезна тяга штанги лёжа. Она отметила, что это упражнение подходит для тренировки мышц спины и плечевого пояса, так как предоставляет возможность выполнения изолированных упражнений.

