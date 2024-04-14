Спортсмен рассказал, сколько лестничных пролётов нужно подниматься в день для здоровья

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Подъём по лестнице — один из самых доступных видов активности для укрепления здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"ВОЗ рекомендует взрослым проводить физическую активность умеренной интенсивности минимум в течение 150 минут в неделю. Подъём по лестничным пролётам на ежедневной основе может быть эффективным способом достижения этого показателя", — уверяет спортсмен Андрей Нагибин, слова которого приводит "Чемпионат".

На количество лестничных пролётов, по которым нужно подниматься каждый день для поддержания здоровья, влияют несколько факторов: физическая форма, возраст, общая активность и цель занятий.

Canadian Science Publishing провела исследование, согласно которому ежедневное прохождение определённого количества ступенек в день позволяет улучшить физические показатели и общее состояние.

Так, суть исследования заключается в выполнении трёх коротких тренировочных сессий, включающих в себя активный спуск и подъём по 60 ступеням (три лестничных пролёта). При этом отдых между подходами может составлять от одного до четырёх часов.

Добавим, что есть лайфхак для более быстрого подъёма по лестнице: активнее работайте руками. Они должны быть полусогнуты в локтях и динамично двигаться вдоль корпуса.