Бодибилдер рассказал, как начать поднимать действительно тяжелые веса

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Бодибилдер Михаил Прыгунов рассказал, как спортсменам начать поднимать тяжелые веса.

Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Большой вес — ключевой элемент в бодибилдинге, способный увеличить мышечную массу. Это индивидуальная цифра, если речь идёт не о мировых рекордах", — сказал он.

По словам Прыгунова, которые приводит "Чемпионат", для ориентира можно использовать следующие цифры: приседания со штангой и становая тяга — от 200 кг; жим лёжа — от 150 кг; маховая тяга — от 120 кг.

Чтобы начать поднимать большие веса, сначала необходимо поставить чёткую цель и быть готовым прикладывать все усилия. Затем стоит разработать персональный план тренировок, режим питания и восстановления.

Прыгунов уточнил, что для составления грамотного плана тренировок, стоит обратиться к специалисту. По словам спортсмена, нет секретов в достижении больших весов. Только с опытом можно понять, как реагирует организм на тренировки, и скорректировать подход в процессе.

Важно, что не всем можно поднимать большие веса, сначала нужно проконсультироваться с врачом.