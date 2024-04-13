Бодибилдер рассказал, как начать поднимать действительно тяжелые веса

Бодибилдер Михаил Прыгунов рассказал, как спортсменам начать поднимать тяжелые веса.
"Большой вес — ключевой элемент в бодибилдинге, способный увеличить мышечную массу. Это индивидуальная цифра, если речь идёт не о мировых рекордах", — сказал он.
По словам Прыгунова, которые приводит "Чемпионат", для ориентира можно использовать следующие цифры: приседания со штангой и становая тяга — от 200 кг; жим лёжа — от 150 кг; маховая тяга — от 120 кг.
Чтобы начать поднимать большие веса, сначала необходимо поставить чёткую цель и быть готовым прикладывать все усилия. Затем стоит разработать персональный план тренировок, режим питания и восстановления.
Прыгунов уточнил, что для составления грамотного плана тренировок, стоит обратиться к специалисту. По словам спортсмена, нет секретов в достижении больших весов. Только с опытом можно понять, как реагирует организм на тренировки, и скорректировать подход в процессе.
Важно, что не всем можно поднимать большие веса, сначала нужно проконсультироваться с врачом.
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