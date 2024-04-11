Тарасова назвала Томаса Баха сумасшедшим после того, что последний сказал пранкерам Вовану и Лексусу

Тренер Татьяна Тарасова считает, что Бах, молящийся за отмену Игр дружбы, сошёл с ума

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила своё несогласие с тем, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах молился о том, чтобы проведение Всемирных игр дружбы в России было отменено.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова призналась, что не видела, как Бах говорил подобное, однако такие действия определённо указывают на то, что он не в себе.

"Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошёл с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя", — сказала Тарасова в разговоре с ТАСС.

До того, как это произошло, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв призвал Организацию Объединённых Наций (ООН) расследовать заявления Баха, сказанные в общении с пранкерами. Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Бах стал дирижёром антироссийской деятельности в организации.

События вызвали недовольство и критику со стороны российских политиков и спортивных деятелей, которые полагают, что Бах выступил некорректно и недооценил значение Международных игр дружбы для развития спорта и культурных связей между странами.