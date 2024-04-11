Дмитрий Свищев считает необходимым провести расследование слов Баха, сказанных в общении с пранкерами

Свищев призвал расследовать заявления Баха в отношении России

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дмитрий Свищев, который является председателем комитета ГД по физической культуре и спорту, призывает международные организации провести расследование слов Томаса Баха, главы МОК, о России.

Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Паринова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Напомним вам, что ранее пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров, также известные как Вован и Лексус, связались с Бахом, представившись политиком из Африки. Главе МОК было предложено произнести молитву в честь празднования " святых Вована и Лексуса".

Свищев прокомментировал эту ситуацию. Он сказал, что Бах стал посмешищем. Он не осознает, что говорить можно, а чего стоит избегать. Даже не понимал, кто с ним разговаривает. Депутат уже не раз заявлял, что ООН должна обратить внимание на эту ситуацию и расследовать политические и дискриминационные слова МОК и его главы.

Свищев добавил, что заявления Баха — "открытое политическое влияние", которое прикрывается МОК. Парламентарий считает, что Глава МОК откровенно нарушает хартию Олимпиады, оскверняя цели организации.