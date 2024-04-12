Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на пятницу четвертой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Пятница

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

30-дневный тренинг по отжиманиям поможет вам укрепить мышцы верхней части тела, а также благоприятно скажется на состоянии здоровья. Но для большей эффективности тренировок, не забудьте добавить некоторые упражнения на "подтягивания" в ваш план.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

День 26. Отжимание от пола руками.

Выпрямив руки, сжав ягодицы и напрягая пресс, плавно опускайтесь, пока локти не окажутся под углом 90 градусов или меньше. В зависимости от вашего уровня опыта, возраста и гибкости, 90 градусов может быть минимальным, на который вы способны.

Старайтесь не выпускать локти далеко вперед при каждом повторении. Держите их относительно близко к телу и следите за тем, когда они начинают вылетать, когда вы устаете.

Как только ваша грудь (или нос / подбородок) коснутся пола (или руки опустятся под углом 90 градусов), сделайте небольшую паузу.

Поднимите руки над полом, положите их обратно, затем оттолкнитесь от пола, снова поднимитесь, пока не вернетесь в прежнее положение. Держите кор напряженным на протяжении всего движения.

Сделайте 10 повторений.