Президент клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц рассказал, что недоволен итогами жеребьевки Кубка России

Итогами жеребьевки Кубка России остались недовольны в Ростове

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Глава футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц выразил недовольство календарем сборной по итогам жеребьевки Кубка России.

Фото: Елена Галабаева

Напомним, что сейчас команда с 31 очком находится на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге после 22 игр.

"Я был в шоке. У нас выезд, перелет. Все в курсе, что у нас большие проблемы с логистикой. Но ставят игры на второй-третий день", — сказал президент клуба.

Ростовчане 14 апреля будут играть "в гостях" против "Факела" в матче 24-го тура РПЛ. А 17 апреля они тоже на выезде будут состязаться с "Уралом".