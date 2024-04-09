Президент клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц рассказал, что недоволен итогами жеребьевки Кубка России

Глава футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц выразил недовольство календарем сборной по итогам жеребьевки Кубка России.
Напомним, что сейчас команда с 31 очком находится на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге после 22 игр.
"Я был в шоке. У нас выезд, перелет. Все в курсе, что у нас большие проблемы с логистикой. Но ставят игры на второй-третий день", — сказал президент клуба.
Ростовчане 14 апреля будут играть "в гостях" против "Факела" в матче 24-го тура РПЛ. А 17 апреля они тоже на выезде будут состязаться с "Уралом".
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.