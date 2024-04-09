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9 лучших силовых упражнений для людей старше 50, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Силовая тренировка для тех, кому за 50

2:14
Спорт

Когда вам за 50, вашим приоритетом является поддержание как можно большего объема мышечной массы. Возрастная потеря мышечной массы является распространенной частью старения, но она может повысить риск падений и травм.

Силовая тренировка для тех, кому за 50
Фото: flickr.com by Ernst Vikne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В 50 основное внимание следует уделять поддержанию текущего уровня мышечной массы с помощью прогрессивных силовых тренировок. Это значит постепенно увеличивать сопротивление по мере того, как вы становитесь сильнее и текущий вес, который вы используете, начинает казаться вам слишком легким.

Эти три упражнения нацелены как на силу, так и на равновесие. Кроме того, они тренируют и ваше ядро, помогая вам поддерживать вертикальное положение и здоровую спину.

1. Размах одной ноги.

  • Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер, а руки по бокам.
  • Удерживая левую ногу опорной, слегка согните левое колено и начните поднимать правую ногу прямо за собой.
  • Одновременно наклоняйтесь вперед, вытянув руки перед собой.
  • Наклоняйтесь вперед до тех пор, пока ваше туловище не окажется примерно параллельно земле.
  • Остановитесь здесь на мгновение.
  • Выполните движение в обратном направлении.
  • Выполните все повторения, затем переключитесь на другую сторону.
  • Повторите 10 раз на каждую ногу.

2. Приседание с весом.

  • Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер.
  • Держите гирю за ручку на уровне груди, прижав локти к ребрам.
  • Согните ноги в коленях и отведите бедра назад.
  • Опускайтесь до тех пор, пока бедра не станут параллельны земле (или как можно ниже, насколько вам удобно).
  • Надавите на пятки и выдвиньте бедра вперед, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Сделайте 10 повторений

3. Планка на предплечьях.

  • Встаньте на колени на полу.
  • Поставьте предплечья на пол, расположив плечи выше локтей. В то же время заведите ноги прямо за спину.
  • Сформируйте прямую линию от макушки головы до бедер и пяток.
  • Напрягите основные мышцы и ягодичные мышцы и слегка подтяните копчик, чтобы нижняя часть спины не выгибалась дугой.
  • Продержитесь 30 секунд.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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