Руководство "КПР" отправило в отставку из-за флирта талисмана клуба - чёрного кота

The Sun: чёрный кот-маскот был уволен руководством клуба "КПР" за то, что флиртовал с болельщицами

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" приняло решение уволить актёра, исполнявшего роль костюмированного маскота команды — чёрного кота по имени Джуда. Об этом пишет The Sun.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Причиной увольнения стало то, что маскот Джуд обвинился во флирте с болельщицами клуба.

По информации источника, маскот часто танцевал с болельщицами и просил у них номера телефонов.

Решение о его увольнении вызвало негативные реакции среди фанатов клуба, которым нравились танцы маскота Джуда и его умение поддерживать беседу.

Напомним, на данный момент "Куинз Парк Рейнджерс" занимает 17-е место в английском Чемпионшипе.