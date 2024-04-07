Руководство футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" приняло решение уволить актёра, исполнявшего роль костюмированного маскота команды — чёрного кота по имени Джуда. Об этом пишет The Sun.
Причиной увольнения стало то, что маскот Джуд обвинился во флирте с болельщицами клуба.
По информации источника, маскот часто танцевал с болельщицами и просил у них номера телефонов.
Решение о его увольнении вызвало негативные реакции среди фанатов клуба, которым нравились танцы маскота Джуда и его умение поддерживать беседу.
Напомним, на данный момент "Куинз Парк Рейнджерс" занимает 17-е место в английском Чемпионшипе.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.