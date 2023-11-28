Анастасия Волочкова призналась, что любит футболистов

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Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отношении к футболу и российским футболистам.

Фото: личный аккаунт инстаграм Анастасии Волочковой

Танцовщица назвала Санкт-Петербург футбольной столицей России, признавшись, что очень давно болеет за "Зенит".

"Я являюсь давней болельщицей "Зенита", дружу и считаю своим любимым футболистом Сашу Кержакова. Он всегда забивал, когда я приходила к нему на игры", — сказала Волочкова журналисту Sport24.

Танцовщица добавила, что не менее тепло относится и к московским футболистам. Волочкова выделила Александра Мостового, признавшись, что её с этим спортсменом связывает "прекрасная история дружбы". Балерина напомнила, что Мостовой принял участие в съёмках одного из её первых клипов "Буду я с тобой счастлива".

Балерина добавила, что "любит футболистов", причём ей всё равно, из каких они городов.

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