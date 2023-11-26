В Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские футболисты получают значительные гонорары, однако по словам зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, они редко делают пожертвования на поддержку спецопераций.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Не припоминаю случаев, чтобы наши футболисты выделяли хотя бы часть своей высокой зарплаты на нужды российской армии. Возможно, это свидетельствует о предательской атмосфере, поскольку мы не слышим других мнений от представителей футбольного сообщества", — отметил Жеравлев.

По мнению Журавлева, многие ветераны футбола предпочли государственные гонорары, но не смогли заступиться за интересы России. Он подчеркнул, что страна вложила значительные усилия и средства в их поддержку на протяжении многих лет, и теперь спортсмены должны учитывать этот факт.