Российские футболисты получают значительные гонорары, однако по словам зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, они редко делают пожертвования на поддержку спецопераций.
"Не припоминаю случаев, чтобы наши футболисты выделяли хотя бы часть своей высокой зарплаты на нужды российской армии. Возможно, это свидетельствует о предательской атмосфере, поскольку мы не слышим других мнений от представителей футбольного сообщества", — отметил Жеравлев.
По мнению Журавлева, многие ветераны футбола предпочли государственные гонорары, но не смогли заступиться за интересы России. Он подчеркнул, что страна вложила значительные усилия и средства в их поддержку на протяжении многих лет, и теперь спортсмены должны учитывать этот факт.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.