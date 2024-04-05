Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на пятницу третьей недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Пятница

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

30-дневный тренинг по отжиманиям от пола даст вам возможность укрепить и нарастить все мышцы верхней части тела. Но для большей эффективности не забывайте добавлять также упражнения на "подтягивание" в свой месячный план тренировок.

Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

День 19. Отжимание от пола руками.

Встаньте на пол на колени. расположите руки точно под плечами, а колени под бедрами.

Напрягите кор, подтяните копчик, тяните живот к позвоночнику. Зафиксируйте руки, отведя плечи к полу, подальше от ушей. Напрягите ягодицы и квадрицепсы. Локти должны быть направлены друг от друга в стороны, под углом 45 градусов от тела.

Лицо должно смотреть в пол. Не напрягайте шею. Медленно опуститесь телом на пол.

Резким движением поднимите руки над полом и также быстро верните их в начальное положение, чтобы всем елом принять исходную позу. Держите кор напряженным все время выполнения упражнения, следите, чтобы тело было прямым от макушки до колен.

Выполните упражнение 8 — 10 раз.