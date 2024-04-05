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Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на пятницу третьей недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Пятница

1:08
Спорт

30-дневный тренинг по отжиманиям от пола даст вам возможность укрепить и нарастить все мышцы верхней части тела. Но для большей эффективности не забывайте добавлять также упражнения на "подтягивание" в свой месячный план тренировок.

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Пятница
Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

День 19. Отжимание от пола руками.

  • Встаньте на пол на колени. расположите руки точно под плечами, а колени под бедрами.
  • Напрягите кор, подтяните копчик, тяните живот к позвоночнику. Зафиксируйте руки, отведя плечи к полу, подальше от ушей. Напрягите ягодицы и квадрицепсы. Локти должны быть направлены друг от друга в стороны, под углом 45 градусов от тела.
  • Лицо должно смотреть в пол. Не напрягайте шею. Медленно опуститесь телом на пол.
  • Резким движением поднимите руки над полом и также быстро верните их в начальное положение, чтобы всем елом принять исходную позу. Держите кор напряженным все время выполнения упражнения, следите, чтобы тело было прямым от макушки до колен.
  • Выполните упражнение 8 — 10 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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