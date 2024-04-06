Тренер объяснила, что такое ягодичная амнезия

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, что такое ягодичная амнезия и почему она опасна.
По-другому ее называют синдромом мертвых ягодиц.
"Это нарушение функционирования средней ягодичной мышцы. Чаще всего возникает из-за сидячего и малоподвижного образа жизни", — пишет портал "СЭ" со ссылкой на тренера.
По словам Соболь, такое состояние опасно возникновением проблем с равновесием и боли. Ее можно почувствовать в поясничном отделе, в бедрах, коленях и лодыжках.
Но как избежать такой проблемы?
Для этого, по словам тренера, нужно делать регулярные перерывы в работе — вставать со стула, ходить, приседать. Сидя тоже можно попеременно сокращать ягодицы. Следует делать растяжку и упражнения на мобильность таза.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.