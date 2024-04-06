Тренер объяснила, что такое ягодичная амнезия

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о ягодичной амнезии

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, что такое ягодичная амнезия и почему она опасна.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По-другому ее называют синдромом мертвых ягодиц.

"Это нарушение функционирования средней ягодичной мышцы. Чаще всего возникает из-за сидячего и малоподвижного образа жизни", — пишет портал "СЭ" со ссылкой на тренера.

По словам Соболь, такое состояние опасно возникновением проблем с равновесием и боли. Ее можно почувствовать в поясничном отделе, в бедрах, коленях и лодыжках.

Но как избежать такой проблемы?

Для этого, по словам тренера, нужно делать регулярные перерывы в работе — вставать со стула, ходить, приседать. Сидя тоже можно попеременно сокращать ягодицы. Следует делать растяжку и упражнения на мобильность таза.