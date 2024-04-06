Фитнес-инструктор объяснил, как правильно делать отжимания с хлопком

Тренер Ходырев рассказал об упражнении для "развития взрывной силы"

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Егор Ходырев рассказал, как правильно делать отжимания с хлопком, и какие мышцы больше всего работают во время его выполнения.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Вы развиваете взрывную силу плечевого пояса, скорость реакции, ловкость, быстроту", — уверен фитнес-инструктор.

По его словам, упражнение требует не только усилий, но и координации движений для хлопков.

Перед выполнением стоит сделать разминку. Затем встаём в упор лежа на прямых руках. Располагаем корпус тела ровным, чтобы шея, спина и бёдра были расположены на одной линии. Ноги ставим вместе. После этого, как говорит Ходырев, ставим руки на ширине плеч или шире, распределяя нагрузку равномерно по всей ладони. Взгляд направлен в пол, голову запрокидывать не нужно. Затем лопатки сводим вместе и опускаем вниз. Фиксируем такое положение на протяжении всего упражнения. Делаем вдох и опускаем туловище к полу в нижнюю точку, сгибая руки в локтях до угла в 90 градусов. Локти к ушам задирать не надо. А на выдохе мощным движением выталкиваем корпус тела максимально вверх и делаем хлопок руками. Далее плавно приземляемся на ладони, мягко сгибая руки в локтях, чтобы амортизировать ударную нагрузку.