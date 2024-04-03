Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на среду третьей недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Среда

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30-дневный тренинг по отжиманиям поможет вам укрепить мышцы верхней части тела, а также благоприятно скажется на состоянии здоровья. Но для большей эффективности тренировок, не забудьте добавить некоторые упражнения на "подтягивания" в ваш план.

Фото: flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

День 17. Наклон трицепса.

Начните сидя на стуле. Положите руки на край стула под ягодичными мышцами и непосредственно под плечами. Сдвиньте ягодичные мышцы вперед от стула.

Медленно опускайте корпус, сгибая его в локтях, пока руки не согнутся под углом 90 градусов. Следите за тем, чтобы плечи, локти и запястья все время оставались на одной линии друг с другом.

Оттолкнитесь тыльной стороной ладони и быстро вытяните руки, чтобы вернуться в исходное положение. Избегайте использования ног для помощи и поддержания вертикального положения.

Сделайте 2 подхода по 15 повторений.