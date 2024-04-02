МОК сообщил, что российских и белорусских спортсменов заселят в Олимпийской деревне на ОИ-2024

Российских и белорусских спортсменов обеспечат жильём в Париже на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.
Напомним, что в этом году наши и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже, в нейтральном статусе.
"Как и остальные участники Олимпиады, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне", — приводит ТАСС слова представителя комитета.
Нашим спортсменам также окажут логистическую поддержку.
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