МОК сообщил, что российских и белорусских спортсменов заселят в Олимпийской деревне на ОИ-2024

МОК: российских и белорусских спортсменов обеспечат жильём на Олимпийских играх-2024

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Российских и белорусских спортсменов обеспечат жильём в Париже на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

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Напомним, что в этом году наши и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже, в нейтральном статусе.

"Как и остальные участники Олимпиады, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне", — приводит ТАСС слова представителя комитета.

Нашим спортсменам также окажут логистическую поддержку.

Ранее Ирина Винер назвала "командой бомжей" российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024.