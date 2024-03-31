В Омске "Локомотив" "всухую" обыграл "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф, завершив длинную серию

"Локомотив" победил "Авангард" в Омске и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

2:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

В субботу, 30 марта, в Омске прошёл заключительный, седьмой, матч 1/ 4 финала Кубка Гагарина между местным "Авангардом" и "Локомотивом". В итоге выиграли в нём гости со счётом 2:0. Счёт в серии стал 4:3 в их пользу, они и вышли в следующий раунд.

Фото: Официальный сайт ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард"

"Путейцы" открыли счёт в первом периоде встречи. Автором гола у них стал Артур Каюмов. Омичи бросились отыгрываться, но до перерыва так и не преуспели.

Во втором отрезке "Авангард" также атаковал мощно, но его подвели неточные броски в завершении атак и пасы.

Ну а в третьем периоде гости забили очень быстрый гол "из раздевалки" — уже на 41-й минуте. Отличился в этом эпизоде форвард Максим Берёзкин, уже много раз забивавший в этой серии.

Хозяева ещё пытались отыграться, но при опасных прорывах у них снова следовали неточные броски. К тому же отлично играл голкипер "железнодорожников" Даниил Исаев.

Не забили омичи и в большинстве "5 на 3" на 55-й минуте. А затем и в раскладе со сменой вратаря на шестого полевого игрока. В итоге 2:0 в пользу "Локомотива" в матче и 4:3 в серии.

"Локомотив" я могу поздравить с победой, очень достойная команда, организованная, с очень квалифицированными игроками, защитниками. Хорошая вратарская линия, нападение быстрое, мощное. Понравилась мне эта серия тем, что здесь была честная борьба. Не было вещей исподтишка. Я думаю, что именно такую игру можно назвать мужской. То есть где всё честно, где все могут после финала серии без проблем смотреть друг другу в глаза. Если говорить по игре — у нас было много потерь в первом периоде. Во многом за счёт этого оппоненты входили в нашу зону, потому что, когда мы были организованны, таких возможностей у них не было", — высказался после матча и. о. главного тренера "Авангарда" Сергей Звягин.

В другом матче четвертьфинала в этот день в Москве "Металлург" обыграл "Спартак" 3:0 и тоже вышел в полуфинал, в этой серии счёт стал 4:2 в его пользу.

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