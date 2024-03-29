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МОК избежал байкота Олимпийских игр-2024

Глава МОК Томас Бах: Международный олимпийский комитет смог избежать байкота Олимпиады в Париже

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Спорт

Международный олимпийский комитет избежал байкота Олимпийских игр-2024 в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Об этом заявил глава организации Томас Бах.

Глава МОК Томас Бах: Международный олимпийский комитет смог избежать байкота Олимпиады в Париже
Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

"Несколько месяцев назад на генеральной ассамблее АНОК в Сеуле звучали угрозы бойкота. Теперь мы можем сказать, что эта дискуссия окончена", — сказал Бах, слова которого приводит портал Sportbox.

Он отметил, что кто-то говорит, что МОК зашел слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, другие же считают, что зашли недостаточно далеко.

Также Бах, выступая на генассамблее национальных олимпийских комитетов Океании, заявил, что когда мы накладываем санкции на тех, кто нарушает олимпийскую хартию, защищаем тех, кто не нарушает ее. Неважно, атлеты это или НОК.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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