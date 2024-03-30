Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на субботу и воскресенье второй недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 2. Суббота и воскресенье

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Хотя эти 30-дневные упражнения по отжиманию от пола помогут вам укрепить верхнюю часть тела, не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" (например, ряды и подтягивания) в свой план тренировок в течение месяца, чтобы не зацикливаться на одной тренировке.

Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

День 13. Отдых.

Сделайте перерыв в этом 30-дневном упражнении по отжиманию от пола и позвольте своему телу отдохнуть и восстановиться.

День 14. Модифицированное отжимание на трицепс.

Встаньте в измененную позу высокой планки: расположите вытянутые руки под плечами, Коленями упритесь в пол. Пальцами ног также касайтесь пола.

Задействуя мышцы кора, напрягите ягодицы, копчик вытяните и постарайтесь прижать пупок к спине. Не двигайте берами и не подтягивайте плечи к ушам.

Держа руки близко к бокам, медленно опускайте корпус. Задержитесь в 7 см от пола. Удерживайте кор напряженным все время, пока делаете упражнение. Не забывайте следить за тем, чтобы тело было вытянутым в одну линию.

Отталкиваясь от пола, возвращайтесь в изначальное положение.

Сделайте 15 повторений.