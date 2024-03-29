Несколько тренировок по интервальному бегу, которые не дадут вам заскучать и помогут увеличить скорость

Тренировки по интервальному бегу, чтобы увеличить скорость

Тренировки с интервальным бегом — это противоположность стационарному бегу (или пробежкам на выносливость), когда вы все время сохраняете один и тот же темп. Интервалы могут варьироваться в зависимости от скорости спринтов, уклонов холмов и продолжительности работы в зависимости от вашего времени восстановления. Давайте приступим к тренировкам.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Интервальный бег на улице.

Во время рабочего времени вы должны бегать достаточно интенсивно, чтобы не поддерживать беседу со своим товарищем. Во время периода отдыха вы должны иметь возможность полностью восстановиться

Работа: 800 метров с усилием 8 из 10.

Восстановление: ходьба или пробежка трусцой 200 м.

Повторите упражнение 3 — 4 раза.

Отдохните 3 минуты.

Повторите все упражнение 2 — 3 раза.

2. Тренировки с Фартлеком.

Это забавное слово по-шведски означает "игра на скорость". То есть вы должны менять скорость на протяжении всей пробежки.

Всего нужно пробежать 6 км.

8 забегов по 1 минуте с большим усилием (8 из 10) в произвольное время на протяжении всего бега.

3. Повторения на холмах.

Ее можно выполнять на беговой дорожке:

Бегите 1 минуту с наклоном от 4 до 6 процентов в темпе, который вы можете поддерживать в течение четырех минут.

Ходите или бегайте трусцой в течение 60 секунд с уклоном в 1 процент.

Сделайте в общей сложности 5 повторений.

Отдохните 4 минуты (ходьба с наклоном 1%).

Повторите весь круг еще раз.

4. Спринт.

Эти сверхбыстрые упражнения не должны длиться более 15 — 20 секунд, но делать их нужно интенсивно. Спринт — это усилие, которое выполняется на 90 или более процентов от максимальной скорости, которую можно было бы выполнить при разовом усилии.

6x50 — 100 м на скорости от 93 до 98 процентов от максимальной.

4 — 5-минутная ходьба для восстановления после каждого спринта.

Или:

4 бега по 200 м с максимальной скоростью от 90 до 95%.

Восстановление от 5 до 8 минут ходьбы между каждым спринтом.