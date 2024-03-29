Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы автомобили с наиболее аварийными АКПП
Альмейда рассчитывал на бой с Волковым на турнире UFC
Как снимают животных в кино
Генштаб РФ отправил в запас призывников, достигших 27-летия до 2024 года
Новые бомбы УМПБ Д-30СН станут очередной неприятной неожиданностью для ВСУ
Британия отправила на Украину танки Challenger 2 без дополнительной брони
Врач Яворская утверждает, что пищевая зависимость может привести к проблемам с печенью
Что нужно знать перед тем, как завести померанского шпица: плюсы и минусы породы
Глава МИД России Лавров: Мы готовы гарантировать законные интересы безопасности участников диалога по Украине при учете своих
Несколько тренировок по интервальному бегу, которые не дадут вам заскучать и помогут увеличить скорость

Тренировки по интервальному бегу, чтобы увеличить скорость

Спорт

Тренировки с интервальным бегом — это противоположность стационарному бегу (или пробежкам на выносливость), когда вы все время сохраняете один и тот же темп. Интервалы могут варьироваться в зависимости от скорости спринтов, уклонов холмов и продолжительности работы в зависимости от вашего времени восстановления. Давайте приступим к тренировкам.

Тренировки по интервальному бегу, чтобы увеличить скорость
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Интервальный бег на улице.

Во время рабочего времени вы должны бегать достаточно интенсивно, чтобы не поддерживать беседу со своим товарищем. Во время периода отдыха вы должны иметь возможность полностью восстановиться

  • Работа: 800 метров с усилием 8 из 10.
  • Восстановление: ходьба или пробежка трусцой 200 м.
  • Повторите упражнение 3 — 4 раза.
  • Отдохните 3 минуты.
  • Повторите все упражнение 2 — 3 раза.

2. Тренировки с Фартлеком.

Это забавное слово по-шведски означает "игра на скорость". То есть вы должны менять скорость на протяжении всей пробежки.

  • Всего нужно пробежать 6 км.
  • 8 забегов по 1 минуте с большим усилием (8 из 10) в произвольное время на протяжении всего бега.

3. Повторения на холмах.

Ее можно выполнять на беговой дорожке:

  • Бегите 1 минуту с наклоном от 4 до 6 процентов в темпе, который вы можете поддерживать в течение четырех минут.
  • Ходите или бегайте трусцой в течение 60 секунд с уклоном в 1 процент.
  • Сделайте в общей сложности 5 повторений.
  • Отдохните 4 минуты (ходьба с наклоном 1%).
  • Повторите весь круг еще раз.

4. Спринт.

Эти сверхбыстрые упражнения не должны длиться более 15 — 20 секунд, но делать их нужно интенсивно. Спринт — это усилие, которое выполняется на 90 или более процентов от максимальной скорости, которую можно было бы выполнить при разовом усилии.

  • 6x50 — 100 м на скорости от 93 до 98 процентов от максимальной.
  • 4 — 5-минутная ходьба для восстановления после каждого спринта.

Или:

  • 4 бега по 200 м с максимальной скоростью от 90 до 95%.
  • Восстановление от 5 до 8 минут ходьбы между каждым спринтом.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Российская армия двигается на Часов Яр, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Последние материалы
Генштаб РФ отправил в запас призывников, достигших 27-летия до 2024 года
Times: Киев падёт, Украина станет обрубком
Новые бомбы УМПБ Д-30СН станут очередной неприятной неожиданностью для ВСУ
Британия отправила на Украину танки Challenger 2 без дополнительной брони
Врач Яворская утверждает, что пищевая зависимость может привести к проблемам с печенью
Что нужно знать перед тем, как завести померанского шпица: плюсы и минусы породы
Глава МИД России Лавров: Мы готовы гарантировать законные интересы безопасности участников диалога по Украине при учете своих
Лондонский суд рассмотрит иск лизингодателей к российским авиакомпаниям
Разработчик Кузякин: российские "Джокеры" заставили сдаться в плен роту ВСУ
Как подготовить кожу к загару: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников