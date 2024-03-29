Какие мышцы задействуются во время тренировок на велотренажере и как сделать занятия на нем эффективнее?

Как нарастить мышцы на велотренажере?

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Велотренажеры — один из лучших кардиотренажеров в тренажерном зале — не только для сжигания калорий, но и для улучшения подвижности, максимальной подготовки сердечно-сосудистой системы и даже наращивания мышечной массы.

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Мышцы, которые работают на велотренажере.

Четырехглавая мышца.

Ягодичные мышцы.

Подколенные сухожилия.

Икры.

Основные мышцы поясницы.

Предплечья.

Трицепсы.

Плечи.

Верхняя часть спины.

Грудь.

Как нарастить больше мышц на велотренажере?

Увеличьте сопротивление. Используйте для этого:

"Тормоза” или накладки, которые прижимаются к вращающемуся маховику.

Магнитное сопротивление с использованием магнитов, которые увеличивают или уменьшают сложность, чем ближе или дальше они находятся от металлического маховика.

Крутите педали стоя.

При вращении педалей стоя увеличьте сопротивление, чтобы уравновесить вес своего тела. При недостаточном сопротивлении вы можете повредить колени, когда будете крутить педали стоя.

Увеличьте скорость.

Быстро сокращающиеся мышечные волокна обеспечивают прилив энергии для создания мышечной силы, в то время как медленно сокращающиеся мышечные волокна позволяют вам работать дольше для выработки мышечной и сердечно-сосудистой выносливости.

Задействуйте все тело (напрягайте пресс).

Тренировка пресса имеет решающее значение для поддержания правильной осанки во время тренировки. Но в то же время это также укрепит основные мышцы.

Делайте "отжимания" или "наклоны".

Наклонитесь вперед через руль, чтобы выполнить "Отжимания”, чтобы задействовать мышцы груди, или "Наклонитесь” к рулю, чтобы сосредоточиться на трицепсах.