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Какие мышцы задействуются во время тренировок на велотренажере и как сделать занятия на нем эффективнее?

Как нарастить мышцы на велотренажере?

1:48
Спорт

Велотренажеры — один из лучших кардиотренажеров в тренажерном зале — не только для сжигания калорий, но и для улучшения подвижности, максимальной подготовки сердечно-сосудистой системы и даже наращивания мышечной массы.

Как нарастить мышцы на велотренажере?
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Мышцы, которые работают на велотренажере.

  • Четырехглавая мышца.
  • Ягодичные мышцы.
  • Подколенные сухожилия.
  • Икры.
  • Основные мышцы поясницы.
  • Предплечья.
  • Трицепсы.
  • Плечи.
  • Верхняя часть спины.
  • Грудь.

Как нарастить больше мышц на велотренажере?

Увеличьте сопротивление. Используйте для этого:

  • "Тормоза” или накладки, которые прижимаются к вращающемуся маховику.
  • Магнитное сопротивление с использованием магнитов, которые увеличивают или уменьшают сложность, чем ближе или дальше они находятся от металлического маховика.

Крутите педали стоя.

  • При вращении педалей стоя увеличьте сопротивление, чтобы уравновесить вес своего тела. При недостаточном сопротивлении вы можете повредить колени, когда будете крутить педали стоя.

Увеличьте скорость.

  • Быстро сокращающиеся мышечные волокна обеспечивают прилив энергии для создания мышечной силы, в то время как медленно сокращающиеся мышечные волокна позволяют вам работать дольше для выработки мышечной и сердечно-сосудистой выносливости.

Задействуйте все тело (напрягайте пресс).

  • Тренировка пресса имеет решающее значение для поддержания правильной осанки во время тренировки. Но в то же время это также укрепит основные мышцы.

Делайте "отжимания" или "наклоны".

  • Наклонитесь вперед через руль, чтобы выполнить "Отжимания”, чтобы задействовать мышцы груди, или "Наклонитесь” к рулю, чтобы сосредоточиться на трицепсах.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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