Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на пятницу второй недели

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц.
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День 12. Планка Супермена.
Начните в стойке планки на полу, руки вытяните под собой, расположив их ровна под плечами. Колени немного согните и поставьте под бедрами.
Поднимите колени над полом, распрямите ноги, вытянув их назад. Займите положение планки на вытянутых руках, на ладонях. Напрягите мышцы на ягодицах, задействуйте кор. Быстро оттолкнитесь от пола, держите тело равной прямой линией. Это ваше исходное положение.
Медленно проведите левой рукой на один шаг перед корпусом, потом правой. Сделайте паузу. Переместите руки по очереди в изначальное положение. Это один повтор.
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