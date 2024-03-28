Российский фигурист уверен, что при должном усердии сможет достичь результатов фигуриста из Америки

Владислав Дикиджи, фигурист из России, заявил, что в его силах добиться результатов американского фигуриста Ильи Малинина, при более усердной работе.
Дикиджи рассказал, что смотрел Чемпионат мира и остался под большим впечатлением. Он назвал шесть четверных прыжков, которые закончились каскадом ультра-си в произвольной программе Малинина — высшим уровнем, а самого фигуриста — гением. Также Дикиджи указал, что сможет догнать американца, если приложит больше усилий в работе.
Напомним, что 24 марта прошел чемпионат мира в городе Монреаль, на котором Илья Малинин, представитель из Америки, вышел победителем и установил новый мировой рекорд, получив 227,79 баллов. Ранее рекорд установил Натан Чен, на счету которого было 224,92 балла.
Илья Малинин прокомментировал исполнение Дикиджи четверного акселя, видео с котором поделился российский фигурист. Американец написал, что действия Дикиджи легкие и потрясающие.
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