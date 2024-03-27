Футболист "Локомотива" Митай выделил три главных минуса жизни в Москве

Игрок московского футбольного клуба "Локомотив" Марио Митай поделился своими впечатлениями о проживании в Москве и выразил некоторые недостатки города.
Албанский защитник, перешедший в "Локомотив" летом 2022 года, отметил несколько аспектов, которые он считает минусами Москвы. Во-первых, Митай выделил проблему пробок в городе, отметив, что они уже успели порядком ему надоесть.
Во-вторых, футболист указал на высокие цены на практически все товары и услуги в Москве, за исключением, пожалуй, только бензина. Митай сравнил стоимость жизни в Москве с Грецией, отмечая, что она заметно выше.
Третий минус, который упомянул Митай, — это скоростные камеры контроля, которые часто штрафуют за превышение скорости. Футболист поделился своим неудовлетворением относительно количества штрафов, которые он получил за прошедший год.
"Первое — это пробки. Я в них уже настоялся! Второе — высокие цены практически на всё (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции. И третье — камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить?" — сказал Митай, которого цитирует Sport24.
Марио Митай провел в текущем сезоне 19 матчей за "Локомотив", но пока не отличился результативными действиями. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до июня 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллиона евро.
Команда Михаила Галактионова занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 32 очками. Следующий матч "Локомотив" проведет против "Краснодара" на своем домашнем стадионе.
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