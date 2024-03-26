Футболист "Оренбурга" Полуяхтов рассказал, на какую сумму невозможно прожит в Москве с детьми

Игрок "Оренбурга" Полуяхтов усомнился, что в Москве можно жить на 50 тысяч, тем более с детьми

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист Владимир Полуяхтов высказал свою точку зрения о том, что для достойной жизни в Москве 50 тысяч рублей в месяц явно будет недостаточно.

Фото: openverse by ikhou is licensed under CC BY-SA 2.0

Спортсмен отметил, что семье с тремя детьми будет особенно трудно с таким доходом.

Однако Полуяхтов признал, что есть люди, которым приходится жить на такие суммы, и они как-то справляются. В его родном городе Красавине, где жизнь более скромная, многим помогает хозяйство и огород.

"Когда семья есть — конечно, трудно. Если ещё и трое детей… Но, блин, я так говорю — а кто-то реально живёт на эти деньги. А в Красавине — и на меньшие. Многим помогает хозяйство, огород — у нас тоже был. И я приезжал в мае картошку бугрить", — сказал Полуяхтов.

34-летний Полуяхтов выступает за футбольный клуб "Оренбург" с 2021 года, перед этим с 2011 по 2017 год он также играл за эту команду. В текущем сезоне он провёл девять матчей, но не сумел отличиться голами или ассистами. Контракт Полуяхтова с "Оренбургом" действует до июня 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста на данный момент составляет 150 тысяч евро.