Дэйна Уайт рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов не самый великий боец всех времен в истории UFC

Глава UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба Нурмагомедова одним из величайших бойцов

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Гендиректор Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба Нурмагомедова одним из величайших бойцов всех времен. Однако он не считает дагестанского спортсмена самым лучшим.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Дэйна Уайт назвал величайшим бойцом действующего чемпиона в тяжелом весе американца Джона Джонса.

"Хабиб — один из величайших бойцов всех времен", — сказал глава UFС.

Также в подкасте Лекса Фридмана, как пишут РИА Новости, Уайт заявил, что у Хабиба был потенциал, он являлся претендентом на звание величайшего. Однако он бился мало, был травмирован. Если бы удача была на стороне Хабиба, он бы раньше встал на тот уровень, на котором ушел.