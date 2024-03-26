Споры вызвал выбор певицы Айи Накамуры для выступления на Олимпиаде в Париже

New York Times: на церемонии открытия Олимпийских игр предложили выступить певице Айе Накамуре

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На церемонии открытия Олимпийских игр-2024 предложили выступить исполнительнице Айе Накамуре. Она стала известной по треку Djadja.

Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Такой выбор певицы вызвал скандал. Больше 60 процентов французского населения высказались против выступления этой певицы малийского происхождения, обьяснив тем, что музыка артистки не представляет их страну.

"Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами", — пишут New York Times.

Издание также сообщает, что критика и расистские оскорбления в адрес Накамуры, которая, возможно, споет на церемонии открытия Олимпийских игр-2024, "отражают раскол Франции".