На церемонии открытия Олимпийских игр-2024 предложили выступить исполнительнице Айе Накамуре. Она стала известной по треку Djadja.
Такой выбор певицы вызвал скандал. Больше 60 процентов французского населения высказались против выступления этой певицы малийского происхождения, обьяснив тем, что музыка артистки не представляет их страну.
"Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами", — пишут New York Times.
Издание также сообщает, что критика и расистские оскорбления в адрес Накамуры, которая, возможно, споет на церемонии открытия Олимпийских игр-2024, "отражают раскол Франции".
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.