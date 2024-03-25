Врач Санжаров рассказал, какие виды спорта рекомендованы людям с мочекаменной болезнью: но дать добро должен доктор

Врач-уролог Андрей Санжаров рассказал, что езда на велосипеде и плавание полезны людям с мочекаменной болезнью

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-уролог Андрей Санжаров рассказал, какие виды спорта полезны людям с заболеваниями МКБ. Отметим, что этим заболеванием обычно страдают мужчины от 30 до 50 лет.

Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Основной причиной развития мочекаменной болезни является нарушение обмена веществ, оно приводит к образованию кристаллов солей в почках, это создаёт своего рода "матрицу" для дальнейшего формирования камней.

Тем людям, у кого образовываются камни в почках, или как их называют по научному — конкременты, стоит выбирать из таких видов спорта как плавание и ходьба на лыжах. Еще им подойдут езда на велосипеде и прогулки в среднем темпе.

Однако заниматься спортом можно в том случае, если разрешит врач. Обычно камни размером более 1 мм являются противопоказанием к определенные физическим нагрузкам.

Важно помнить, как отметил доктор, что во время физической активности повышается потоотделение, поэтому нужно восполнять уровень воды в организме.