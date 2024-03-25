Врач Санжаров рассказал, какие виды спорта рекомендованы людям с мочекаменной болезнью: но дать добро должен доктор

Врач-уролог Андрей Санжаров рассказал, какие виды спорта полезны людям с заболеваниями МКБ. Отметим, что этим заболеванием обычно страдают мужчины от 30 до 50 лет.
Основной причиной развития мочекаменной болезни является нарушение обмена веществ, оно приводит к образованию кристаллов солей в почках, это создаёт своего рода "матрицу" для дальнейшего формирования камней.
Тем людям, у кого образовываются камни в почках, или как их называют по научному — конкременты, стоит выбирать из таких видов спорта как плавание и ходьба на лыжах. Еще им подойдут езда на велосипеде и прогулки в среднем темпе.
Однако заниматься спортом можно в том случае, если разрешит врач. Обычно камни размером более 1 мм являются противопоказанием к определенные физическим нагрузкам.
Важно помнить, как отметил доктор, что во время физической активности повышается потоотделение, поэтому нужно восполнять уровень воды в организме.
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