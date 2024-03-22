Кустурица уверен, что России нужно сделать свою футбольную лигу — азиатскую

Серб Эмир Кустурица считает, что России пришло время создать международную футбольную лигу

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Режиссёр из Сербии Эмир Кустурица выразил своё мнение о том, что России стоит рассмотреть возможность создания собственной футбольной лиги, которая включала бы команды из Азии.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Мастер напомнил о случае сборной Югославии в 1992 году, которая была отстранена от участия в международных турнирах, что привело к тому, что сборная Дании, занявшая их место, стала победителем Чемпионата Европы.

Кустурица считает, что Россия, как крупная и сильная страна, должна обратить внимание на будущее и рассмотреть возможность создания своей собственной лиги, применимой для сотрудничества с командами из Азии.

Режиссёр отметил, что в Азии есть много хороших команд и возможностей для сотрудничества с россиянами.

"Россия — большая страна, сильная страна, и вам нужно смотреть в будущее, потому что если эти запреты будут продолжаться, то нужно сделать свою лигу — азиатскую лигу, там тоже есть очень хорошие команды. Это возможно? Я думаю, что да. Почему нет?" — сказал Кустурица в разговоре с ТАСС.

Российская национальная команда в настоящее время не участвует в международных турнирах, организуемых ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года из-за различных ограничений и запретов. Недавно, 21 марта, сборная России одержала победу над сборной Сербии со счетом 4:0 в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

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