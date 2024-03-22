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Комментатор Майков объяснил, благодаря чему Овечкин сможет "добить" 50 голов, оставшиеся до рекорда

Комментатор Майков: Овечкин "дотянет" оставшиеся 50 голов до рекорда Гретцки благодаря изменению стиля

1:45
Спорт

Комментатор и ведущий собственного YouTube-канала "ХоккейФил" Филипп Майков поделился своим мнением о том, почему капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин показывает хорошую игру после перерыва на Матч всех звезд.

Комментатор Майков: Овечкин "дотянет" оставшиеся 50 голов до рекорда Гретцки благодаря изменению стиля
Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тележурналист связал успех Овечкина с его отдыхом в Дубае во время Всезвездного уикенда и высказал предположение, что российский форвард сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Майков отметил, что отдых в Дубае позволил Овечкину отдохнуть и перезагрузиться.

Он также подчеркнул, что даже при отсутствии активности на льду в этом сезоне, Овечкин не потерял свои снайперские навыки. Майков уверен, что Овечкин смог адаптировать свою игру к текущим требованиям.

Стиль игры Овечкина не сильно зависит от его возраста, и он сможет достичь оставшиеся 43 гола, чтобы превзойти рекорд Гретцки, пишет Газета.Ru.

"Он свою игру уже достаточно трансформировал под то, что мы видим сейчас. И возраст не то чтобы на него прям никак не влияет, но в том стиле, в каком он играет, что 35, что 38 — разница небольшая. Да, он не бегает, да, он не носится по площадке, да, он не лезет там во все вот эти вот заварушки. То есть он свой стиль изменил и дотянуть на нем вот эти 50 голов, которые остались, я верю, что это по силам", — сказал Майков.

В настоящее время Овечкин отстает от рекорда Гретцки на 49 голов. Он показал хорошие результаты, набрав 34 (17+17) очка за 32 последних матча. По контракту он будет играть за "Вашингтон" до конца текущего и следующих двух сезонов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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