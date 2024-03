Комментатор Майков объяснил, благодаря чему Овечкин сможет "добить" 50 голов, оставшиеся до рекорда

Your browser does not support the audio element.

Комментатор и ведущий собственного YouTube-канала "ХоккейФил" Филипп Майков поделился своим мнением о том, почему капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин показывает хорошую игру после перерыва на Матч всех звезд.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International