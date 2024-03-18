Фетисов назвал Овечкина крутым, напомнив, как он "подобрался" к рекорду Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил уверенность в том, что россиянин Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон", сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).
На данный момент на счету Овечкина 841 гол в НХЛ, а чтобы побить рекорд Гретцки, ему нужно забить еще 53 гола.
Фетисов подчеркнул, что Овечкин является выдающимся игроком и никто не ожидал, что кто-то приблизится к рекорду Гретцки.
"Овечкин крутой. Если посмотреть, никто не мог подумать пять лет назад, что кто-то может приблизиться к этому рекорду Гретцки — он подобрался, подкрался, он каждое лето приезжает в Москву, и мы катаемся вместе, я его постоянно мотивирую: "Саш, самое обидное — это быть вторым; третьим — не так уж обидно", — сказал Фетисов в разговоре с ТАСС.
Фетисов выразил уверенность, что Овечкин дотянется до этого момента и станет лидером по количеству голов в истории НХЛ.
В текущем сезоне Овечкин забросил 19 голов в 63 матчах. Команде "Вашингтон" осталось сыграть 16 матчей до конца регулярного сезона-2023/2024. Контракт Овечкина с командой истекает по окончании сезона-2025/2026.
Если Овечкин продолжит показывать высокий уровень игры, то есть все основания полагать, что он сможет превзойти рекорд Гретцки и стать самым результативным игроком в истории НХЛ.
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