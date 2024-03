Фетисов назвал Овечкина крутым, напомнив, как он "подобрался" к рекорду Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил уверенность в том, что россиянин Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон", сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International