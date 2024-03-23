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Тренинг по отжиманиям от пола для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на субботу и воскресенье первой недели

Тренинг по отжиманиям от пола: неделя 1-я, упражнение на субботу и воскресенье

1:08
Спорт

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц. Это поможет вам равномерно наращивать мышечную массу во всем теле.

Тренинг по отжиманиям от пола: неделя 1-я, упражнение на субботу и воскресенье
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

День 6. Боковая планка

Лягте на левую сторону тела, левый локоть уприте в пол на одной линии с левым плечом, обе ноги вытянуты в правую сторону, ступни сложены.

Задействуйте кор, отталкивайтесь левым локтем и ступнями и отрывайте бедра и колени от пола, одновременно поднимая правую руку к потолку. Смотрите на правую руку и сохраняйте прямую линию от головы до пяток.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Поменяйтесь сторонами, повторите.

День 7. Отдых

Во время любой тренировки важно помнить об отдыхе. Так и в нашем тренинге. Перерыв необходим для восстановления мышц. Если вы все же хотите чем-то заняться, то сделайте небольшую растяжку или займитесь йогой, чтобы обеспечить максимально полезное и комфортное восстановление мышц рук.

Боковая планка. Техника выполнения
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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