Даниел Маринов сказал, что отказ российских гимнастов от отбора на Олимпиаду был правильным решением

Гимнаст Маринов прокомментировал отказ от участия в отборе на Олимпиаду

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Даниел Маринов, который является абсолютным чемпионом России по спортивной гимнастике, заявил, что отказ российских гимнастов от отбора на Олимпиаду был правильным решением.

Фото: wikimedia.org by Martin Rulsch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Маринов рассказал, что при принятии сложных решений, таких как отбор на Олимпиаду, он учитывает мнение людей с опытом, которые понимаю ситуацию лучше, чем он. Поэтому он считает, что отказаться от отбора было лучшим решением в этой ситуации. Гимнаст поделился, что не сожалеет о том, что отложил свою мечту поучаствовать в Играх еще на 4 года. Он верит, что скоро российские спортсмены смогут вернуться на международную арену.

Напомним, что гимнасты из России могли принять участие в Олимпиады, получив нейтральный статус. Но никто из них не пожелал соревноваться без атрибутики страны (флага и гимна). Так коллективно решили лучшие гимнасты России.