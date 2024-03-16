Почувствуй себя увереннее в воде с этой тренировкой, которая поможет даже начинающим

Как начать заниматься плаванием? Тренировка для новичков

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Цель плавания не в том, чтобы подогнать вас под определенную форму.

Плавание с высоким сопротивлением и низкой нагрузкой означает, что ваши мышцы (те, которые составляют ядро, спину и ноги) получают тщательную тренировку без напряжения суставов. А еще это отличное время для психологической перезагрузки.

Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Давайте перейдем к тренировке.

1. Работа с дыханием.

Встаньте вертикально в неглубокой части бассейна. Расслабьте тело и дышите естественно.

Сделайте глубокий вдох и осторожно опуститесь в бассейн, согнув ноги и погрузив голову в воду.

Оставаясь с головой и телом под водой, начните выпускать контролируемую струю воздуха изо рта. Слегка подожмите губы и выдыхайте воздух через рот, пока ваши легкие не почувствуют комфортную пустоту и готовность к вдоху.

Используйте квадрицепсы, ягодичные мышцы и сердечник, чтобы оттолкнуться от дна бассейна.

Как только ваша голова окажется над водой, вдохните, сделайте паузу и повторите упражнение еще 10 — 15 раз.

2. Упражнение с ударами ног.

Сядьте на ступеньку в неглубокой части бассейна с правильной осанкой: расслабленная, но прямая спина, расслабленные плечи.

Вытяните ноги прямо перед собой. При этом почувствуйте, как напрягаются мышцы пресса и ягодичных мышц, предотвращая прогиб поясницы.

Держите ноги немного расслабленными, когда они вытянуты у поверхности воды.

Начинайте брыкаться, направляя пальцы ног как можно прямее в сторону другого конца бассейна.

Делайте толчки от 30 до 60 секунд. Сделайте небольшой перерыв.

Повторите это упражнение 10 — 15 раз,.

3. Упражнение для отталкивания.

Встаньте спиной вплотную к стене бассейна в начале дорожки.

Присядьте.

Вытяните руки в форме "копья” перед собой и под водой.

Расслабьте шею, а голову приподнимите над поверхностью воды.

Одним плавным движением переходите от приседания к отталкиванию от стены, чувствуя, как напрягаются ягодичные мышцы и сердцевина, когда вы толкаете тело вперед.

Двигаясь вперед, держите голову погруженной в воду и выдыхайте в воду через сжатые губы. Брыкайтесь ногами и используйте туловище, чтобы предотвратить прогибание поясницы.

Повторите упражнение 10 — 15 раз.

4. Выполните гребок вплавь.