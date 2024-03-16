Почувствуй себя увереннее в воде с этой тренировкой, которая поможет даже начинающим

Цель плавания не в том, чтобы подогнать вас под определенную форму. Плавание с высоким сопротивлением и низкой нагрузкой означает, что ваши мышцы (те, которые составляют ядро, спину и ноги) получают тщательную тренировку без напряжения суставов. А еще это отличное время для психологической перезагрузки.
Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Давайте перейдем к тренировке.
1. Работа с дыханием.
Встаньте вертикально в неглубокой части бассейна. Расслабьте тело и дышите естественно.
Сделайте глубокий вдох и осторожно опуститесь в бассейн, согнув ноги и погрузив голову в воду.
Оставаясь с головой и телом под водой, начните выпускать контролируемую струю воздуха изо рта. Слегка подожмите губы и выдыхайте воздух через рот, пока ваши легкие не почувствуют комфортную пустоту и готовность к вдоху.
Используйте квадрицепсы, ягодичные мышцы и сердечник, чтобы оттолкнуться от дна бассейна.
Как только ваша голова окажется над водой, вдохните, сделайте паузу и повторите упражнение еще 10 — 15 раз.
2. Упражнение с ударами ног.
Сядьте на ступеньку в неглубокой части бассейна с правильной осанкой: расслабленная, но прямая спина, расслабленные плечи.
Вытяните ноги прямо перед собой. При этом почувствуйте, как напрягаются мышцы пресса и ягодичных мышц, предотвращая прогиб поясницы.
Держите ноги немного расслабленными, когда они вытянуты у поверхности воды.
Начинайте брыкаться, направляя пальцы ног как можно прямее в сторону другого конца бассейна.
Делайте толчки от 30 до 60 секунд. Сделайте небольшой перерыв.
Повторите это упражнение 10 — 15 раз,.
3. Упражнение для отталкивания.
Встаньте спиной вплотную к стене бассейна в начале дорожки.
Присядьте.
Вытяните руки в форме "копья” перед собой и под водой.
Расслабьте шею, а голову приподнимите над поверхностью воды.
Одним плавным движением переходите от приседания к отталкиванию от стены, чувствуя, как напрягаются ягодичные мышцы и сердцевина, когда вы толкаете тело вперед.
Двигаясь вперед, держите голову погруженной в воду и выдыхайте в воду через сжатые губы. Брыкайтесь ногами и используйте туловище, чтобы предотвратить прогибание поясницы.
Повторите упражнение 10 — 15 раз.
4. Выполните гребок вплавь.
Повторите движение отталкивания от стены в хорошей форме, выдыхая на ходу.
Теперь, когда толчок от толчка начинает замедляться, слегка поверните корпус в одну сторону. Одной рукой продирайтесь сквозь воду внизу.
Когда вы поворачиваетесь в сторону, воздух попадает в рот, и вы можете свободно сделать вдох.
Когда вытягивающая рука направлена назад вдоль тела, почувствуйте естественную склонность вашего тела поворачиваться обратно к центру. Проделайте то же движение другой рукой под водой.
Повторяйте упражнение "одна рука, вдох”, "одна рука, выдох", пока не дойдете до конца дорожки.
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