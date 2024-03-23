Малый спорт: гимнастика для глаз прямо за рабочим столом поможет сохранить зрение

Весь день за компьютером: гимнастика для глаз

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В современном мире, где многие проводят большую часть времени перед экранами устройств, забота о глазах становится всё более важной. Регулярные упражнения для глаз помогают улучшить кровообращение, снять напряжение и предотвратить возникновение различных заболеваний.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое упражнение

Сядьте комфортно и закройте глаза. Нежно массируйте веки кончиками пальцев в течение 1-2 минут. Это поможет улучшить кровообращение и снять напряжение с глазных мышц.

Пальцевая гимнастика

Разомните пальцы рук, затем поместите их перед глазами на расстоянии 15-20 см. Медленно сдвигайте пальцы в разные стороны, не отрывая взгляда от них. Повторите 5-10 раз. Это упражнение помогает улучшить мускульный тонус глаз.

Фокусировка взгляда

Расположите перед собой два предмета на разных расстояниях: один ближе, другой дальше. Сначала сфокусируйте свой взгляд на ближнем предмете, затем перенесите его на дальний. Повторите 10-15 раз. Это упражнение помогает улучшить гибкость аккомодации глаз.

Моргание

Моргание является естественным способом смазать глаза и предотвратить сухость. Но часто, когда мы сосредоточены на работе или чтении, мы моргаем реже. Постарайтесь делать паузы каждые 20-30 минут и сознательно моргать несколько раз, чтобы увлажнить глаза.

Помните, что регулярные упражнения для глаз могут помочь улучшить здоровье глаз и предотвратить возникновение проблем.

Практикуйте эти упражнения ежедневно и не забывайте об основных правилах хорошей гигиены глаз, таких как регулярное переключение фокуса взгляда и достаточное увлажнение глаз. Ваше зрение будет благодарно за заботу и внимание!