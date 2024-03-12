Евгений Ловчев назвал двух претендентов, кто, по его мнению, может занять пост тренера в команде "Спартак"

Названы два главных кандидата на пост тренера "Спартака"

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Евгений Ловчев, бывший игрок футбольной команды "Спартак" сделал заявление о том, кто должен занимать пост тренера в московской команде. По его мнению, только российский специалист подходит для этого. Он также назвал двух основных кандидатов — Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Ловчев считает, что именно они смогут выдержать и выполнить все задачи "Спартака".

Фото: lovchev.lpmotortest.ru

Евгений Ловчев прокомментировал заявление, сказанное ранее Александром Мостовым о тренере "Спартака" Абаскале. Ветеран команды считает, что главный тренер учится на команде, а не тренирует их.

Ловчев еще раз подчеркнул, что нужен тот специалист, который понимает все тонкости российского футбола, а значит, и сам должен быть из России. И такими он считает Черчесова и Карпина.

Как стало известно ранее, "Спартак" думает об отставке главного тренера команды — Гильермо Абаскаля.