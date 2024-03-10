Журова рассказала, что думает о западных санкциях против российских спортсменов

Олимпийская чемпионка Журова выразила сожаление, что российские атлеты не поедут на ОИ-2024

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова выразила мнение о санкциях, применяемых против российского спорта.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам Журовой, сложности с международными спортивными организациями приведут к еще большему укреплению российского спорта. Она отметила, что Россия активно развивает внутренний спорт и не сидит сложа руки, в ожидании внешнего вмешательства.

Журова убеждена, что западные санкции делают российский спорт только сильнее. Она признает, что сожалеет о том, что многие российские спортсмены не могут участвовать на Олимпийских играх, но считает, что цена за свободу и защиту своих принципов стоит того.

"Своими действиями Запад делает нас только сильнее. Очень жаль, конечно, что многие наши спортсмены не смогут быть на Олимпиаде, но цена свободы и своей позиции такова", — сказала Журова, которую цитирует Sport24.

Как ранее сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.