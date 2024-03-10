Диджей на турнире в Индиан-Уэллсе иронично отреагировал на жалобу Медведева по поводу освещения

Российский теннисист Даниил Медведев стал объектом шутки со стороны диджея на турнире в Индиан-Уэллсе.
После победы Медведева над испанцем Роберто Карбальес-Баэной со счетом 6:2, 6:3 во втором круге, диджей решил пошутить над ним.
Во время матча Медведев пожаловался на проблемы с освещением на стадионе, говоря, что это мешает ему играть. Организаторы пытались решить эту проблему, и Медведев спустя некоторое время согласился продолжить матч.
Заминка длилась около 10 минут.
После окончания игры, диджей включил песню "Blinding Lights" ("Слепящие огни") канадского исполнителя The Weeknd, что стало шуткой в адрес российского теннисиста.
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