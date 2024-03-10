Диджей на турнире в Индиан-Уэллсе иронично отреагировал на жалобу Медведева по поводу освещения

Диджей пошутил над Медведевым, который пожаловался на плохое освещение на турнире в Индиан-Уэллсе

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев стал объектом шутки со стороны диджея на турнире в Индиан-Уэллсе.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

После победы Медведева над испанцем Роберто Карбальес-Баэной со счетом 6:2, 6:3 во втором круге, диджей решил пошутить над ним.

Во время матча Медведев пожаловался на проблемы с освещением на стадионе, говоря, что это мешает ему играть. Организаторы пытались решить эту проблему, и Медведев спустя некоторое время согласился продолжить матч.

Заминка длилась около 10 минут.

После окончания игры, диджей включил песню "Blinding Lights" ("Слепящие огни") канадского исполнителя The Weeknd, что стало шуткой в адрес российского теннисиста.