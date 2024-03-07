Российский теннисист объявил, что он готов играть на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом

Дании Медведев заявил, что готов играть в нейтральном статусе на Олимпиаде

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Даниил Медведев, который носит звание "четвертая ракетка мира" признался, что он взволнован предстоящим участием в Олимпийский играх-2024. Он сказал, что готов играть, если ему позволят, так как опыт участия в Играх в Токио ему понравился. Также он добавил, что понимает необходимость соблюдать все правила и условия и готов выступать под нейтральным флагом.

Фото: wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Напомним, что ранее МОК запретил участвовать в Олимпиаде российским и белорусским спортсменам из-за вторжения РФ на Украину в 2022 году. Однако в марте прошлого года они выпустили ряд рекомендаций для международных спортивных федераций, по которым спортсмены из этих стран смогут вернуться и принять участие в Играх в Париже.