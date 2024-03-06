Футбольные "Спартак" и "Зенит" были оштрафованы за неподобающее поведение своих болельщиков

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" за нарушения, связанные с неуважительным поведением болельщиков на матче между командами.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил штраф в размере 20 тысяч рублей на оба клуба.
Игра, прошедшая на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, завершилась ничьей со счетом 0:0.
"Зенит" в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с суммарным количеством 37 очков после 19 матчей. "Спартак" располагается на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Первое место в чемпионате занимает "Краснодар" со 39 очками.
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