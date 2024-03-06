Этери Тутберидзе и Александра Трусова проведут мастер-класс по фигурному катанию на стадионе "РЖД Арена" в Москве

8 марта на стадионе "РЖД Арена" состоится мастер-класс по фигурному катанию. Его будут вести Этери Тутберидзе и Александра Трусова в рамках встречи "Открытый лед".
Помимо заслуженного тренера России и серебряной Олимпийской чемпионки, в нем будет участвовать хоккеист Валерий Каменский. Он также является Олимпийским чемпионом в составе команды Советского Союза.
В начале мероприятия состоится состязание по фигурному катанию для любителей. Вместе с этим гости будут иметь возможность посмотреть как Тутберидзе делится опытом. В нем будут участвовать 10 тренеров и 15 фигуристов возрастом 9-13 лет. А Трусова и Каменский будут раздавать автографы.
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