Этери Тутберидзе и Александра Трусова проведут мастер-класс по фигурному катанию на стадионе "РЖД Арена" в Москве

Тутберидзе и Трусова 8 марта проведут в Москве мастер-класс

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

8 марта на стадионе "РЖД Арена" состоится мастер-класс по фигурному катанию. Его будут вести Этери Тутберидзе и Александра Трусова в рамках встречи "Открытый лед".

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Помимо заслуженного тренера России и серебряной Олимпийской чемпионки, в нем будет участвовать хоккеист Валерий Каменский. Он также является Олимпийским чемпионом в составе команды Советского Союза.

В начале мероприятия состоится состязание по фигурному катанию для любителей. Вместе с этим гости будут иметь возможность посмотреть как Тутберидзе делится опытом. В нем будут участвовать 10 тренеров и 15 фигуристов возрастом 9-13 лет. А Трусова и Каменский будут раздавать автографы.