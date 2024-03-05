Алина Загитова рассказала, чем сейчас активно занимается помимо спорта

Фигуристка Алина Загитова поделилась своими планами на будущие проекты.
Олимпийская чемпионка отметила, что на данный момент она активно развивается вне спорта, участвуя в разных медийных проектах.
Загитова часто выступает на первых телеканалах и занимается журналистикой.
«Я сейчас развиваюсь не только в спорте, а еще в медийном пространстве. Очень часто веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой. И вот ближайший проект, который у меня будет, вообще отдаленный от спорта", - сказала Загитова, которую цитирует VK Лекторий.
Говоря о своём новом проектах, Алина упомянула о предстоящем шоу на YouTube, которое называется "Постеры". Она описала его как комедийное шоу, но при этом не раскрыла все детали.
Загитова сообщила, что первый блок уже был снят, и надеется, что в ближайшее время зрители смогут увидеть его.
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