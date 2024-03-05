Алина Загитова рассказала, чем сейчас активно занимается помимо спорта

Фигуристка Алина Загитова призналась, что сейчас развивается не только в спорте, но и в медиапространстве

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Алина Загитова поделилась своими планами на будущие проекты.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Олимпийская чемпионка отметила, что на данный момент она активно развивается вне спорта, участвуя в разных медийных проектах.

Загитова часто выступает на первых телеканалах и занимается журналистикой.

«Я сейчас развиваюсь не только в спорте, а еще в медийном пространстве. Очень часто веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой. И вот ближайший проект, который у меня будет, вообще отдаленный от спорта", - сказала Загитова, которую цитирует VK Лекторий.

Говоря о своём новом проектах, Алина упомянула о предстоящем шоу на YouTube, которое называется "Постеры". Она описала его как комедийное шоу, но при этом не раскрыла все детали.

Загитова сообщила, что первый блок уже был снят, и надеется, что в ближайшее время зрители смогут увидеть его.